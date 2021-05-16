د. الهندي تهديدات قادة العدو "فارغة" تعكس ارباكه واحباطه

أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 16/5/2021، أن تهديد العدو الصهيوني "فارغ" يعكس الارتباك والاحباط لدولة مشلولة مع جبهة داخلية محطمة وجيش بلا أهداف سوي البيوت الآمنة.

وقال د. الهندي في تصريح له معقباً على تهديدات قادة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس :" قادة العدو كعادتهم يكذبون.. يتحدثون عن ضرب بنية إنتاج وقواعد إطلاق الصواريخ.. اذن من أين تنطلق مئات الصواريخ واين يتم إنتاجها

يتحدثون عن ترميم الردع وجباية الثمن.. من المردوع اليوم؟"

وأضاف د. الهندي:" ٦ مليون صهيوني في الملاجئ مع انهيار الروح المعنوية او من يخرج من تحت الانقاض يهتف للقدس والمقاومة."

وتابع:" يتحدثون عن تحويل شبكه أنفاق المقاومة إلى مصيدة موت ونسوا أن الصحفيين العسكريين الصهاينة شككوا بهذا الادعاء منذ يومين فقط."