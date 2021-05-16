تحذيرات من جمع تبرعات من جهات مشبوهة لغزة عبر مواقع التواصل

حذر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد 16/5/2021، من التعامل مع أشخاص يدعون للتبرع لقطاع غزة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم نشر أرقام حسابات بنكية.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في تنويه مهم على ضرورة أن يحذر المتعاطفون والمناصرون لقضيتنا من الوقوع ضحية نصب واحتيال من جهات مشبوهة تحت عنوان إغاثة شعبنا، أو التورط في حيل قد تقف خلفها مخابرات الاحتلال.

ودعا، إلى عدم التعاطي مع هذه الدعوات، مؤكداً أن عناوين العمل الإغاثي معروفة وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات المعتمدة لديها.

وأهاب المكتب الإعلامي، أبناء شعبنا الراغبين في تقديم الجهود الإغاثية وتوفير دعم لها أن يتم هذا الأمر بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتوجيه الاستفادة من المساعدات ومنعا للوقوع في مساءلة قانونية.