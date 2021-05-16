القائد النخالة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار الثورة الإيرانية

تلقى الأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، اتصالا هاتفيا من مستشار قائد الثورة الاسلامية الإيرانية الدكتور علي أكبر ولايتي .

وأكد الدكتور ولايتي خلال الاتصال على وقوف الشعب الايراني والدولة الإيرانية بجانب الشعب الفلسطيني على كافة المستويات وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته يغيرون المعادلات ويثبتون مرة أخرى أن "اسرائيل" أوهن من بيت العنكبوت، وأن البطولات التي تحققها المقاومة في فلسطين هي فخر للأمة الاسلامية جمعاء.

بدوره أعرب القائد النخالة عن بالغ تقديره للدعم الإيراني للمقاومة والقضية الفلسطينية ، وشدد على أن المقاومة ستواصل جهادها وقتالها لتحرير فلسطين مهما بلغت التضحيات.