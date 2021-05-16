القائد النخالة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار الثورة الإيرانية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:20 م
16 مايو 2021
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة.jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر

تلقى الأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، اتصالا هاتفيا من مستشار قائد الثورة الاسلامية الإيرانية الدكتور علي أكبر ولايتي .

وأكد الدكتور ولايتي خلال الاتصال على وقوف الشعب الايراني والدولة الإيرانية بجانب الشعب الفلسطيني على كافة المستويات وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته يغيرون المعادلات ويثبتون مرة أخرى أن "اسرائيل" أوهن من بيت العنكبوت، وأن البطولات التي تحققها المقاومة في فلسطين هي فخر للأمة الاسلامية جمعاء.

بدوره أعرب القائد النخالة عن بالغ تقديره للدعم الإيراني للمقاومة والقضية الفلسطينية ، وشدد على أن المقاومة ستواصل جهادها وقتالها لتحرير فلسطين مهما بلغت التضحيات.

#سرايا القدس #غزة تحت القصف #غزة تقاوم #غزة تحت النار #القائد النخالة

متعلقات