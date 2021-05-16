الاحتلال يهيمن على منصات التواصل الاجتماعي

قال مركز "صدى سوشال" للدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية اليوم الاحد:" أنه رصد عددا من الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني بعد ساعات فقط من اجتماع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس مع إدارات منصتي "فيسبوك "و"تيك توك".

وأضاف المركز: "انه من أبرز هذه الانتهاكات إغلاق منصة تيك توك لحساب شبكة قدس الإخبارية أمس السبت"، معربا عن قلقه من مخرجات لقاء وزير حرب الاحتلال غانتس مع إدارات عدد من منصات التواصل الاجتماعي".

كما طالب إدارات منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بالوقوف على مسافة واحدة من مستخدمي مواقعها دون تمييز أو تحيز لطرف على حساب الآخر.

كما ناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني المختلفة أن تقف عند دورها ومسؤولياتها بالدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، حيث تشهد الصفحات والحسابات الداعمة لفلسطين تضييقًا كبيرًا من قبل منصات التواصل الاجتماعي.

وكان وزير حرب الاحتلال بيني غانتس اجتمع الجمعة عبر منصة زوم مع عدد من المسؤولين في Facebook و TikTok وأوصاهم بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمحاربة المحتوى الفلسطيني.