د. الهندي: الاحتلال لم يتجرأ على هذا العدوان بهذا الشكل لولا الضوء الاخضر الامريكي

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي اليوم الاحد: "ما كانت "إسرائيل" لتتجرأ على شن هذا العدوان بهذا الشكل، وبهذا الجنون لولا الضوء الأخضر الأمريكي، والانهيار في النظام العربي أمامها، لافتاً ان حسابات "إسرائيل" كلها انتهت إلى الفشل".

وأضاف د. الهندي: "إسرائيل" حاولت أن تصنع صورة موهومة بأنها أخضعت المقاومة، وخرج نتنياهو ليتحدث عن ايقاعهم خسائر كبيرة في المقاومة، وكل العالم يشاهد على شاشات التلفزة بالبث المباشر أنه لا يقصف سوى مساكن فيها أطفال ونساء، وأبراج إعلامية يريد أن يطمس الصورة".

وتابع:" نتنياهو ووزير جيشه ورئيس أركانه والمتطرفين من خلفه، حاولوا أن يبعثوا بهذه الرسالة الجنونية، وهذا دليل فشل، ضعف، وتخبط".

وأكد د. الهندي ان المقاومة حافظت على فعلها حتى اللحظة، وستحافظ إن شاء الله على هذا المستوى والأداء، حتى تنتهي هذه الجولة، على مسار محدد وواضح.

كما أوضح ان المقاومة هي التي تدير هذه المعركة، وهي كذلك تستطيع أن تنهي هذه المعركة.

وأشار د. الهندي قائلاً :"ان الكل يتحدث الآن عن ضغوط هنا أو هناك، وعن بعض الأصوات في الغرب، وعن الإدارة الأمريكية، وعن أصوات في "إسرائيل" تقول: إن بنك الأهداف انتهى، وليس هناك شيء نقصفه، الدخول البري لغزة مصيدة كبيرة لا تتحملها "إسرائيل"، ويتحدثون أنه لابد من التهدئة".

كما نوه قائلاً:" إن هذا العدوان إبتدأ في القدس، وأن التهدئة تبدأ في القدس أيضاً، وأن كل حسابات "إسرائيل" ستنقلب، رغم الحمم التي تُلقيها على رؤوس المدنيين، من أطفال ونساء. كل هذه الحسابات ستنقلب".

وبين د. الهندي أن أهلنا الثوار الفلسطينيون في الداخل المحتل عام 1948، الذين حاولت "إسرائيل" والغرب دمجهم وأن يُنسوهم طيلة 73 عاماً أرضهم ووطنيتهم، أثبتوا أنهم الرجال الرجال.

كما أضاف : "ان "إسرائيل" ستبحث خلال أيام قليلة عن النزول عن الشجرة. نتنياهو سيبدأ بمواجهة الاتهامات الكبيرة بأنه أخذ "إسرائيل" إلى مأزق نتيجة لحسابات حزبية أو شخصية خاصة".