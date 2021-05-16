أردوغان: على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درسا قاسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتعين على المجتمع الدولي تلقين "إسرائيل" درسا قويا ورادعا ضد هجماتها المتهورة في فلسطين.

وخلال اتصال هاتفي، الأحد، بحث الرئيس أردوغان مع نظيره الإيراني حسن روحاني، التطورات على الساحة الفلسطينية، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان لروحاني أن تركيا أبدت رد فعلها بأشد طريقة على اعتداءات "إسرائيل" وظلمها في فلسطين.

وقال: "يتعين على المجتمع الدولي تلقين إسرائيل درسا قويا ورادعا ضد هجماتها المتهورة".

وأضاف لنظيره الإيراني أنه يتوجب على العالم الإسلامي انتهاج الوحدة في الخطاب والعمل بشأن فلسطين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 188 شهيد بينهم 55طفل و33 سيدة و1230 اصابة بجراح مختلفة جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع