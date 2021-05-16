بالصور آلة القمع والارهاب تواصل استهداف البيوت والابراج السكنية في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:29 م
16 مايو 2021
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