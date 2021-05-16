تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
30° - 29°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.26
يورو
3.92
جنيه مصري
0.21
دينار أردني
4.6
جنيه إسترليني
4.54
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالصور
آلة القمع والارهاب تواصل استهداف البيوت والابراج السكنية في غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:29 م
16 مايو 2021
#الشيخ جراح
#هبة القدس
#غزة تحت القصف
#قصف غزة
متعلقات
القسام: سنجعل عسقلان جحيماً إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية
05:43 ص
عطايا: استهداف العدو المدنيين والمباني السكنية بغزة يدل على مدى عجزه وإفلاسه
04:32 م
شهيدين وإصابتين جراء استهداف صهيوني جنوب قطاع غزة
06:49 م
المتحدث باسم القوات اليمنية: استهداف موقع مهم في مطار أبها بطائرة مسيرة
06:03 م
عاجل