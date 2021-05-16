داخلية غزة تعقد مؤتمرًا صحفيًا بجوار المنازل المدمر بحي الرمال وسط مدينة غزة

أكد العميد طبيب محمد صالح، مدير عام الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية بغزة، اليوم الاحد، أنه منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عملت الوزارة بخطة الطوارئ، وتشمل توزيع الكوادر البشرية على المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل والإصلاح، وأيضًا توزيع سيارات الإسعاف والمسعفين على المحافظات.

وقال صالح خلال مؤتمر صحفي عقد بجوار المنازل المدمرة بحي الرمال بفعل القصف "الإسرائيلي" الليلة الماضية: إن "طواقمنا الطبية لم تغادر الميدان ويعملون ليلاً ونهاراً بالتنسيق مع وزارة الصحة وسائر المؤسسات الصحية كالهلال الأحمر وغيرها".

وطالب العميد، المؤسسات الدولية والإنسانية بتحمّل مسؤولياتها تجاه العدوان الغاشم، ودعاهم إلى مساندة وتقديم الدعم بالمستلزمات الطبية والأدوية التي توشك على النفاد بفعل حصار الاحتلال المتواصل، الذي استهلك كل شيء.