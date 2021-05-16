زينب سليماني توجه التحية للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة

وجهت زينب سليماني نجلة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الشهيد قاسم سليماني، اليوم الاحد، إلى الشعب المسلم المقاوم والمظلوم في فلسطين المحتلة، تزامنًا تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصعيده العسكري على المدنيين في قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي، ومع الهبة المقدسية في مدينة القدس وضواحيها.

إليك رسالة زينب سليماني:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية من روح الشهيد الحاج قاسم سليماني إلى الشعب المسلم المقاوم والمظلوم في فلسطين،

وإلى قادة ومجاهدي معركة #سيف_القدس

لا سيّما سيف الإسلام القائد العزيز أبو خالد محمد الضيف.

وإذ ندين الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في المسجد الأقصى والداخل المحتل وقطاع غزة، نقف إكباراً وإجلالاً أمام إرادة هذا الشعب الأبي الذي قهر المحتل واسقط هيبته.

روح الحاج قاسم سعيدة ومطمئنة في عليائها ونحن أبناء الجمهورية الإسلامية وأتباع مدرسة الحاج قاسم على العهد إلى جانبكم حتى تحقيق النصر النهائي وإزالة الكيان الغاصب عن كل ذرة تراب من أرض فلسطين.