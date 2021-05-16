الصليب الاحمر يدعو لوقف التصعيد "الاسرائيلي" على غزة والبدء بالعمل الانساني الملح لمساعدة المواطنين

دعت منظمة الصليب الأحمر الدولية، اليوم الاحد، إلى ضرورة وقف التصعيد "الإسرائيلي" على قطاع غزة المستمر والمتصاعد لليوم السابع على التوالي، أسف عن استشهاد مدنيين وإصابة المئات بينهم أطفال وسيدات.

واكد الصليب الأحمر، أم العمل الإنساني الملح يجب أن يبدأ فورًا، موضحًا ان ضراوة "الصراع الحالي غير مسبوقة والأطفال يموتون من الطرفين".

وبيّنت أن تدمير طائرات الاحتلال للطرق والمباني والقصف المستمر قد عطل قدرة سكان غزة على الوصول للمستشفيات، مشدّدة إلى ضرورة حماية المدنيين في كل الأوقات.

وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن القصف "الإسرائيلي" المستمر يمنع الصليب الاحمر والمنظمات الإغاثية الأخرى من تقديم المساعدة اللازمة لسكان غزة.

وطالب الصليب الأحمر، كل المعنيين إلى حماية المدنيين وخفض التصعيد وتمكين المنظمة من مساعدة الناس، جراء العدوان المتصاعد.