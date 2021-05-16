"كورونا فلسطين".. طالع حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي الجديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاحد، حصيلة وفيات وإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن الوزارة سجلت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

واوضحت الوزيرة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 28، جنين 23، نابلس 41، سلفيت 4، ضواحي القدس 2، بيت لحم 4، الخليل 9، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 15، طوباس 0"، قطاع غزة 41.

وبيّنت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 20، جنين 31، نابلس 258، سلفيت 4، ضواحي القدس 0، بيت لحم 16، الخليل 24، قلقيلية 40، أريحا والأغوار 79، رام الله والبيرة 52، طوباس 7"، قطاع غزة 801.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: " طولكرم 1، نابلس 2، سلفيت 1، طوباس 1".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 121 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 271,828 بينهم 195,305 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

ونشرت الصحة حصيلة المرضى المصابين بالفيروس بحالات خطيرة وأيضًا اعداد المواطنين المطعمين باللقاح، على النحو التالي:-

المرضى في العناية المكثفة: 67

المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 17

المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 121

عدد الفحوصات: 2999

إجمالي عدد المواطنين المطعمين

- المحافظات الشمالية: 233,035

- المحافظات الجنوبية: 38,793