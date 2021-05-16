الداخلية تعلن عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين 17 مايو 2021

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاحد، عن كشف جديد آلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الاثنين 17 مايو 2021.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن السفر يوم غد للحافلتين: الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2021/17).

ودعت الوزارة، المسافرين لإجراء فحص كورونا للمسافرين غداً، الساعة 7:30 صباحاً بالمركزين الصحيين (عيادة الشاطئ بغزة، وشهداء رفح الصحي برفح)، ومن ثم التوجه للصالة الخارجية بالمعبر لتسهيل سفرهم.

ونوهت إلى المسافرون في باقي الحافلات الانتظار إعلان جديد بخصوص موعد سفرهم وموعد إجراء فحص كورونا لهم.

وأكدت الداخلية، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.