"واللا" العبري: مقتل 10 صهاينة واصابة 730 بجراح منذ بدء العملية العسكرية مع غزة

قال موقع "اللا العبري"، اليوم الأحد، أن عدد القتلى الصهاينة وصل منذ بداية العملية العسكرية مع قطاع غزة إلى 10 .

وأضاف الموقع "وفقًا لمؤسسة نجمة داود الحمراء، منذ بداية العملية العسكرية الجارية مع غزة، قتل 10 مستوطنين صهاينة وأصيب 727 بجروح مختلفة جراء إطلاق الصواريخ".

وأعلنت مستشفى برزيلاي في عسقلان، قبل قليل وصول 3 إصابات إلى المستشفى جراء القصف الصاروخي من غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، فقد أعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم عن استشهاد 181 شهيد بينهم 52 طفل و 29 سيدة و1225 اصابة بجراح مختلفة جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع