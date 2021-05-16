وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء وجرحى قصف شارع الوحدة وسط مدينة غزة

أكد د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، اليوم الاحد، ارتفاع اعداد الشهداء والجرحى المدنيين، جراء القصف الأخير الذي طال احياء سكنية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس،

وأفاد القدرة، بأن أعداد الشهداء ارتفعت 33 شهيدًا من بينهم 12 سيدة و 8 اطفال بالإضافة الى 50 اصابة بجراح مختلفة معظمهم من الاطفال والسيدات.

وأشار إلى أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني لا زالت تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة.

ليلة أمس، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة اتجاه منازل المدنيين بشارع الوحدة بحي الرمال، دمرت خلالها عشرات المنازل المأهولة بالسكان والطرقات عمدًا، أدى لاستشهاد العشرات ومئات الإصابات بجراح متفاوتة.