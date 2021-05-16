القيادي الهندي: المقاومة هي من تدير الجولة مع الكيان المحتل والمسؤولة عن نهايتها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، اليوم الاحد، أن صواريخ المقاومة وبغض النظر عن الإصابات التي توقعها بعثت برسالة واضحة وهي أن "المقاومة هي من تدير هذه الجولة وهي المسؤولة عن تنهيها"، مشيرًا إلى أن "غزة أسقطت القناع عن جيش الاحتلال الذي لا يقهر".

وشدّد القيادي د. الهندي، في تصريح صحفي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، انه على "وقع المجازر وتدمير الاحتلال للبيوت في غزة، يبعث الفلسطيني من جديد وسيأتي اليوم وستدفع فيه (إسرائيل) ثمنا كاملة وستعوذ القدس وفلسطين إلى أصحابها الأصليين، وينذر الغزاة بإذن الله".

وقال الهندي: إن "حمم الجنون والحقد التي تصبها طائرات الاحتلال المذعور على حدود غزة هو نذير شؤم على العدو المجرم وإن كل حساباته خسارة".

وأضاف أن ثوار 48 يدفنون مشروع الأسرلة الذي استثمرت فيه الغرب و(إسرائيل) وعلى مدار 73 عاما، مؤكدًا أن دفة الثوار تشيع أوسلو وصفقة أوسلو واتفاقات ابراهم إلى المقبرة.