ابو الريش: الاحتلال يتعمد استهداف و قطع الطرق المؤدية إلى مجمع الشفاء الطبي وجميع المستشفيات

أكد د. يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاحد، ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي تتعمد استهداف وقطع الطرق المؤدية إلى مجمع الشفاء الطبي ومختلف المستشفيات لحرمان المرضى والجرحى من الوصول إلى الخدمات الصحية.

وعن حصيلة الشهداء جراء القصف الأخير الذي طال احياء سكنية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس، أفاد د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، بارتفاع اعداد الشهداء والجرحى وجميعهم من المدنيين.

وذكر أن اعداد الشهداء ارتفعت 33 شهيدًا من بينهم 12 سيدة و 8 اطفال بالإضافة الى 50 اصابة بجراح مختلفة معظمهم من الاطفال والسيدات.

وأشار إلى أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني لا زالت تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة.

ليلة أمس، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة اتجاه منازل المدنيين بشارع الوحدة بحي الرمال، دمرت خلالها عشرات المنازل المأهولة بالسكان والطرقات عمدًا، أدى لاستشهاد العشرات ومئات الإصابات بجراح متفاوتة.