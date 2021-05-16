تهديد بقصف مبنى الداخلية الاحوال المدنية بجانب مسجد فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:40 م
16 مايو 2021
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تهديد بقصف مبنى الداخلية الاحوال المدنية بجانب مسجد فلسطين

#قصف #غزة تحت القصف #غزة تقاوم

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