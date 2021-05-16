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تفاصيل الخبر
تهديد بقصف مبنى الداخلية الاحوال المدنية بجانب مسجد فلسطين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:40 م
16 مايو 2021
تهديد بقصف مبنى الداخلية الاحوال المدنية بجانب مسجد فلسطين
#قصف
#غزة تحت القصف
#غزة تقاوم
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