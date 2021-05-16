صحة غزة تسجل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد اجراء 162 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية.

إليك موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، الصادر عن وزارة الصحة اليوم :

الاحد 16/5/2021

الساعة 30 :12 ظهرا

اجراء 162 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 41 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

تعافي 801 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

لا يوجد حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 105902 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 4864 حالة

اجمالي المتعافين 100055 حالة

اجمالي الوفيات 983 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 106 حالة.

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 82 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38752 شخص

*حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء