مدفعية الاحتلال تستهدف منزلا لعائلة شبات شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:25 م
16 مايو 2021
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مدفعية الاحتلال تستهدف منزلا لعائلة شبات شمال قطاع غزة

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