تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
30° - 29°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.26
يورو
3.92
جنيه مصري
0.21
دينار أردني
4.6
جنيه إسترليني
4.54
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
مدفعية الاحتلال تستهدف منزلا لعائلة شبات شمال قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:25 م
16 مايو 2021
مدفعية الاحتلال تستهدف منزلا لعائلة شبات شمال قطاع غزة
متعلقات
بالفيديو والصور
مدفعية الاحتلال تستهدف مرصدين للضبط الميداني شرق قطاع غزة
01:18 ص
طائرات الاحتلال تقصف موقعًا شمال قطاع غزة
10:15 ص
مدفعية الاحتلال تستهدف أراضٍ زراعية في بيت حانون
09:39 ص
مدفعية وزوارق الاحتلال الحربية تقصف المناطق الشرقية والغربية من قطاع غزة
10:55 م
عاجل