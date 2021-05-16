حدشوت: صافرات الإنذار تدوي في مجلس إقليمي شاعر هنغف الآن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:10 م
16 مايو 2021
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حدشوت: صافرات الإنذار تدوي في مجلس إقليمي شاعر هنغف الآن

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