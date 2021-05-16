مركز حقوقي "إسرائيلي" يتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم إنسانية ضد قطاع غزة

وجهه مركز حقوقي "إسرائيلي"، إلى حكومة الاحتلال وجيشه اتهامًا بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

ودعا المركز "الإسرائيلي"، "المجتمع الدولي بضرورة التدخل فورا وأن يسخر إمكانيات التأثير التي يملكها ليجبر (إسرائيل) على تغيير سياستها قبل أن توقع المزيد من الضحايا".

وأضاف مركز المعلومات التابع للاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" (غير حكومي): إنه "منذ العام 2014 لم يشهد قطاع غزة المحاصر مثل هذا الحجم من القتل والدمار على يد جيش الاحتلال".

وقصف جيش الاحتلال، منذُ أن أطلقت حملتها (حارس الأسوار)، الاثنين الماضي، مراكز سكنية تكتظ بالمدنيين، وهدمت ضمن ذلك منازل وأبراج سكنيّة تأوي عشرات العائلات، وفق مركز المعلومات .

وأحلق جيش الاحتلال خلال عدوانه المتواصل، أضرارًا فادحة بالمحال التجارية، والبنى الحيوية مثل شبكات الكهرباء والماء والشوارع والأراضي الزراعية.

وأكد مركز المعلومات، أن القطاع المكتظ بالسكان، تحت وطأة كارثة إنسانية من بين مسبباتها الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 14 عاما عليه.

وأفادت الصحة، في تحديث لإجمالي ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، باستشهاد 174شهيد من بينهم 47 طفل و 29 سيدة و 1200 اصابة بجراح مختلفة ولازال العدد مرشح للزيادة.

وأكدت الوزارة، أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني ما زالت تقوم بأعمال البحث تحت الركام بمدينة غزة.