اعلام الاحتلال: أكثر من 200 طائرة حربية أغارات على غزة ليلة أمس

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أن أكثر من 200 طائرة حربية "إسرائيلية" شاركت في قصف الأحياء والمنازل المدنية في قطاع غزة الليلة الماضية.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة ومكثفة على المنازل والعمارات السكنية المدنية في مدينة غزة ما أدى إلى استشهد عدد كبير من الاطفال والنساء والشيوخ اضافة الى فقدان اثار العديد من المواطنين تحت الركام.

وفي الوقت ذاته شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة وقوية على منازل المواطنين والمفترقات في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

أما في شمال قطاع غزة فقد دمرت طائرات الاحتلال العديد من الأماكن والمنازل الامر الذي أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء واصابة العديد من الجرحى.