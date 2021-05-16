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صفارات الانذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:21 ص
16 مايو 2021
صفارات الانذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"
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