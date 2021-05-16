مطالبات "إسرائيلية" بوقف التصعيد على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، بأن مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي" طالبوا بوقف العدوان المستمر والمتصاعد على قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إنه "بينما يتحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بني غانتس، ظاهريا في عزمهما على مواصلة الحملة في غزة،

ويقول كبار أعضاء مؤسسة الحرب وجيش الاحتلال في محادثات مغلقة، إنه من "الصواب السعي الآن لإنهاء العملية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، وفق موقع "واللا" العبري.

وأضاف الموقع، إن "(إسرائيل) تدفع ثمن استمرار العملية وقد تخاطر بمناورة برية لا يريد أحد دخولها".

وهناك مخاوف في مؤسسة "الحرب" من بروز مفاجئة من "حماس" بطريقة تتطلب ردا بمناورة برية، وأشار المسؤولون، إلى أن "فاعلية الهجمات الإسرائيلية (في غزة) قد انخفضت".

ولفت هؤلاء، إلى أن "الخوف من فقدان شرعية إسرائيل، لمهاجمتها قطاع غزة، في المستقبل هو أيضا على المحك".

"القائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، نجح في فرض معادلة جديدة على إسرائيل، بعد أن قرر إطلاق صواريخ على كل منطقة يمكن أن تصل اليها في جميع أنحاء البلاد"، وفق الموقع العبري.