أمريكيون يبحثون مع الاسرائيليين وقف اطلاق النار ضد سكان غزة

من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي هادي عمرو بوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأحد لبحث الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

فيما من المتوقع ان يلتقي هادي عمرو بوزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي اليوم.

ووفقًا لموقع واللا العبري فإن مسؤولين "إسرائيليين" كبار قالوا: "إن الأمريكيين مهتمون برؤية بدء محادثات وقف إطلاق النار والانتهاء التدريجي للعملية العسكرية والعودة إلى الهدوء".

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانه على الأراضي الفلسطينية من خلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك اضافة الى محاولته تهجير المقدسيين من منازلهم في حي الشيخ جراح اضافة للعدوان الاسرائيلي الذي أدى لاستشهاد عشرات الأطفال والنساء.