غوتيريش يعرب عن سخطه الشديد لاستشهاد مدنيين في عدوان الاحتلال على غزة

اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن سخطه وانزعاجه الشديدين بسبب ارتقاء مئات الشهداء ووقوع جرحى مدنيين في قطاع غزة ، إضافة إلى تدمير طيران الإسرائيلي الحربي عشرات المباني يضم مكاتب لوسائل إعلامية وأخرى.

وقال غوتيريش في بيان له، نقله الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، "شعر بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية بناية شاهقة في مدينة غزة كانت تضم مكاتب للعديد من المنظمات الإعلامية الدولية".

وأبدى "سخطه بسبب تزايد اعداد الشهداء من المدنيين بينهم أطفال، خاصة في الغارة الجوية العنيفة التي استهدفت منزلاً في مخيم الشاطئ غرب غزة، أدت لاستشهاد عشرة مواطنين جلهم من صغار السن.

وأكد غوتيريش، أي استهداف أعمى لمنشآت مدنية وإعلامية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وينبغي تجنيه مهما كان الثمن.