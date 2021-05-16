شهيد اردني في قصف "اسرائيلي" على قطاع غزة

كشفت صحيفة أردنية، تفاصيل استشهاد مواطن أردني في قطاع غزة ، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقال فارس نجل الشهيد جمعة الطحلة الذي ارتقى شهيدا أمس السبت: "إن والده كرس حياته في سبيل القضية الفلسطينية وتحرير المسجد الأقصى".

وقال فارس في تصريحات صحفية: "إن والده غادر إلى غزة والتحق بكتائب القسام منذ 10 سنوات ولم نره سوى مرة واحدة في جمهورية مصر قبل 6 سنوات".

وأوضح ان والده من مواليد عام 1962، وكان يعمل في قطاع المقاولات في الأردن، وحول عمله مع كتائب القسام، قال نجله، “لم نعلم يوما عن طبيعة عمله سوى بعد استشهاده، وكان قائد الأمن السيبراني في الكتائب".

وأضاف فارس إن "الشهيد لديه 4 اولاد وبنت واحدة، وهم جميعا فخورين باستشهاده، "الفرح أكبر من الحزن وهذا اعتزاز لنا في سبيل تحرير الأقصى وهذا أقل ما يقدمه الشعب الأردني في سبيل القضية الفلسطينية".