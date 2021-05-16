محدث أسماء 26 شهيدًا في قصف الاحتلال لمنازل المواطنين غرب غزة

تنشر وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسماء 26 شهيدًا في قصف الاحتلال لمنازل المواطنين غرب غزة.

وأفاد مراسلنا أن طواقم الدفاع المدني وطواقم الاسعاف لا زالتا تحاولان البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت لقصف عنيف جدًا الليلة الماضية.

وكانت قوات الاحتلال دمرت 3 عمارات سكنية كل واحدة منها مكون من 4 طوابق دمرت فوق رؤوس ساكنيها.

أسماء الشهداء:

1. عبد الحميد فواز الكولك 22 عاماً

2. أمين محمد الكولك 85 عاماً

3. محمد عوني الكولك17 عاماً

4. آيات إبراهيم الكولك19 عاماً

5. احمد شكري الكولك 17 عاماً

6. ريهام فواز الكولك 30 عاماً

7. فواز شكري الكولك 55 عاماً

8. روان علاء أبو العوف 19 عاماً

9. ديما رامي الفرنجي 16 عاماً

10. معين أحمد العالول 66 عاماً

11. لؤي محمد عودة 54 عاماً

12. حازم عادل القمع 48 عاماً

13. الدكتور في قسم الباطنة أيمن أبو العوف 50 عاماً

14أمل جميل الكولك 34 عاماً

15سامح فواز الكولك 28 عاماً

16 سعدية يوسف الكولك (28 عاما)

17.عزت معين الكولك 44 عاما

18.الطفل آدم عزت الكولك 3 أعوام

19.الرضيع قصي سامح الكولك عام واحد

20.الطفل آدم عزت الكولك 3 أعوام

21.الطفل زيد عزت الكولك 8 أعوام

22.طاهر شكري الكولك 23 عاما

23. الطفل زين رياض اشكنتنا 8 سنوات

24.الطفل يحي رياض اشكنتنا 5 سنوات

25.الطفلة دانا رياض اشكنتنا 9 أعوام

26.عبير نمر اشكنتنا 30 عاما