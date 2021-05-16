700 معتقل من فلسطيني الداخل خلال أسبوع

قالت "حقوقيّات للدفاع عن معتقلي الانتفاضة" في مدينة حيفا أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت حتى فجر السبت ( 15 أيار/ مايو) 700 فلسطيني من الداخل المحتل في الأسبوع الأول من انتفاضة الوحدة الفلسطينية.

وفي تقرير وصل ل" فلسطين اليوم نسخه عنه، اليوم الأحد، سجّلت الحقوقيّات والحقوقيّون داخل الأراضي المحتلّة عام 1948 حالات عنفٍ مروّعة وانتهاكات حقوقيّة سافرة مارستها قوى القمع الإسرائيليّ، من شرطةٍ، ووحدات خاصّة، وحرس حدود، وشرطة سريّة ومستعربين، بالإضافة إلى الأذرع القانونيّة متمثّلةً بالقضاة والمدّعين.

وقال التقرير إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت اعتقا أكثر من 700 اعتقال من بينهم عشرات الأطفال، منذ انطلاق الاحتجاجات في الداخل يوم الأحد (9 أيّار/مايو 2021) وحتّى مساء الجمعة (14 أيّار/مايو 2021). بهدف إرهاب الفلسطينيين وردعهم عن التظاهر والنزول إلى الشوارع.

بالإضافة إلى إحباط مساعي الفلسطينيين للدفاع عن عائلاتهم وبيوتهم، حاراتهم وبلداتهم، أمام اعتداءات العصابات الصهيونيّة المنظّمة.

وتميزت هذه الاعتقالات بحسب التقرير بأنها اعتقالات عشوائية، واقتحامات مكثفة للبيوت والمحال التجاريّة، ومهاجمة واعتقال من يصوّر ويوثّق الاعتداءات، ، وجمع الأدلة الزائفة.

وسجلت اعتداءات خلال عمليات الاعتقال وممارسة العنف جسديّ خلال الاعتقال والنقل إلى مراكز الاعتقال. وتهديدات بالقتل حشر أعداد من المعتقلين وخنقهم بمركبات ضيّقة.

بالإضافة إلى انتهاك حقوق الأطفال في التحقيق، والاعتداء على المعتقلين داخل مراكز التحقيق، ومنع نقل المعتقلين المصابين إلى المستشفى قبل التحقيق.

وسجلت انتهاكات خلال المحاكمة من الاعتداء على طواقم الحامين، وتلفيق التهم العنصرية مثل "معادية للساميّة"، والتحريض على "قتل اليهود". كل ذلك مدعوم بمحاكم تعسفيّة وقضاة ينفّذون أوامر سياسيّة.