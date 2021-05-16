"طقس فلسطين".. ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا

يطرأ اليوم الاحد الموافق 16-5-2021، ارتفاع واضح على درجات الحرارة في جميع الأراضي الفلسطينية، وباتت أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة نهاراً بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وفق موقع طقس فلسطين.

غدًا الاثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.