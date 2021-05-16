شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل طولكرم

استشهد الليلة، شابين أحدهما من مدينة الخليل والثاني من طولكرم في الضفة المحتلة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهما.

ففي الخليل ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مثلث مخيم الفوار جنوب المدينة أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة فلسطينية ما أدى الى استشهاد الشاب وجدي وليد جعافرة.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت المصاب ومنعت طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات اللازمة له، وتركته ينزف لفترة قبل أن تسمح للطواقم الطبية من الوصول اليه حيث فارق الحياة.

وشهدت مدينة الخليل الى جانب الأحداث في مخيم الفوار مسيرة انطلقت من وسط المدينة باتجاه منقطة باب الزاوية حيث دارت مواجهات عنيفة استخدم خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة فيما ردت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص والقنابل الصوتية والغازية .

وفي طولكرم استشهد الشاب ياسين حسن حمد من بلدة صيدا شمال المدينة.

وذكرت مصادر طبية بأن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في القلب خلال مواجهات في طولكرم.

وأصيب، الليلة ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال جراح أحدهم خطرة في مواجهات عند مدخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأفاد شهود عليان ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية باتجاه الشبان خلال تصديهم لمحاولات اقتحام المستوطنين برفقة جنود الاحتلال للقرية وقرية كفا المجاورة مما أدى إلى اصابة الشبان الثلاث بالأعيرة النارية أحدهم بالصدر، وتم نقلهم الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.