مراسلنا: شهيد وإصابات قرب وادي غزة والطائرات الحربية تستهدف مخيمي البريج والنصيرات

اكدت مصادر محلية، فجر اليوم الاحد، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف مدفعي بالقرب من وادي غزة وسط قطاع غزة.

ووفق ما أوردته إذاعة القدس، فقد استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال لمنطقة وادي غزة في المحافظة الوسطى، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

على الصعيد ذاته، أفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر مراسلنا، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا يعود لعائلة عقل في شارع العشرين بالنصيرات دون سابق إنذار على رؤوس قاطنيه، مشيرًا إلى أنه تم نقل 3 إصابات من المكان، لم تعرف حالتهم بعد.

كما شنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مخيم البريج وسط القطاع.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10 مايو 2021، ما أدى لاستشهاد ما يزيد، في الوقت الذي أوفت فيه المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.