محلل: وحشية الاحتلال بقصف غزة تؤكد فشله في تصدير صورة نصر واحدة

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" غاراته المسعورة والعنيفة على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ما أدى لاستشهاد نحو 145 مواطنًا جلهم من الأطفال والنساء وإصابة المئات، في قصف وُصف بالأعنف منذ بداية التصعيد على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الأحد، أكثر من 100 غارة خلال الساعة الماضية في أنحاء قطاع غزة، وفق ما أورده الاعلام العبري.

التخبط "الإسرائيلي" كان واضحًا وضوح الشمس في استهداف المدنيين والأطفال، وقصف منازل المواطنين الآمنين على رؤوسهم دون سابق انذار، ما يظهر عجز الاحتلال أمام جبهته الداخلية، وفشله في الخروج بمشهد المنتصر.

المختص في الشأن "الإسرائيلي" صالح النعامي، أكد أن القصف "الإسرائيلي" الذي تعرض له قطاع غزة الليلة غير مسبوق في وحشيته.

وأكد النعامي، أن العدوان الصهيوني العنيف على غزة دليل على إفلاس هذا الكيان وعجزه وحقارته.

وأوضح، أن ذلك يشي بعمق أزمة قيادة الاحتلال التي فشلت في تصدير صورة نصر واحدة للجمهور الصهيوني، لمحو تأثير صور النصر الكثيرة التي صنعتها مقاومتنا الباسلة.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10 مايو 2021، ما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة المئات من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ، في الوقت الذي أوفت فيه المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة