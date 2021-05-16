اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس

وقع اشتباك مسلح، فجر الأحد، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر الحاجز، وأصوات طلقات رشاشة، قالوا إنها اشتباك عنيف يدور في المكان.

كما نُشر فيديو آخر تم تصويره من داخل سيارة تمر عبر الحاجز، ويبدو خلاله الحاجز فارغا من الجنود، بينما أخذ مصورو الفيديو بإطلاق تكبيرات للدلالة على فرحتهم باختفاء الجنود، وقالوا إن الحاجز قد تم تحريره ولو بشكل مؤقت.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين مسلحين فلسطينيين وقوات الأمن في حاجز قلنديا، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال عن هذا الاشتباك، كما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن إصابات.

يذكر أن حاجز قلنديا يعتبر المعبر الرئيس بين رام الله وشرق القدس، وعادة ما يتواجد فيه العشرات من الجنود الإسرائيليين.