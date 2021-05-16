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أنباء عن حدث امني خطير قرب مطار بن غوريون في "تل أبيب" المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:27 ص
16 مايو 2021
أنباء عن حدث امني خطير قرب مطار بن غوريون في "تل أبيب" المحتلة
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