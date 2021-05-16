قصف منازل المواطنين دون سابق انذار..

محدث 26 شهيد و50 جريحا في مجزرة العمارات السكنية بغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:16 ص
16 مايو 2021
طفلة شهيدة جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي على منازل المدنيين بغزة.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الأحد أن 26 مواطنًا استشهدوا وأصيب 50 أخرين بجراح مختلفة جراء تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي لـ 3 عمارات سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة..

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إلى أن معظم المصابين هم من الأطفال والنساء، مبيناً أن الأعداد مرشحة للزيادة جراء حجم الدمار.

من جهته، قال د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن "طواقم الاسعاف والدفاع المدني ما زالت تقوم بأعمال البحث تحت الركام في القصف الذي اطال ابنية سكنية في حي الرمال، حتى اللحظة".

وأَضاف أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي تقدم الرعاية الصحية لهم وحالتهم مستقرة.

وذكر "القدرة" في تصريحات نشرتها الوزارة عبر مجموعتها على "واتساب"، أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى الآن.

وأوضح مراسلنا، ان الطائرات الحربية استهدفت بدون سابق انذار بناية ومحال تجارية وشوارع غرب مدينة غزة، لافتًا ان الطواقم الطبية والدفاع المدني تحاول انتشال وانقاذ عددا من المواطنين المفقودين تحت الانقاض.

وفي سياق متصل، ذكر الاعلام العبري، أن أكثر من 100 غارة شنها سلاح الجو "الإسرائيلي" خلال الساعة الماضية في أنحاء قطاع غزة.

العدوان3.jpg
العدوان2.jpg
العدوان1.jpg
العدوان6.jpg
 

#غزة تحت القصف

متعلقات