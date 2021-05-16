محدث 15 شهداء وأكثر من 40 جريحا معظمهم أطفال ونساء جراء غارات الاحتلال الأخيرة على غزة

افاد مراسلنا، باستشهاد15 مواطنين وإصابة العشرات، فجر اليوم الأحد، جراء الغارات "الاسرائيلية" العنيفة التي استهدفت منازل المواطنين غرب مدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد 15 مواطنين وإصابة 40 آخرين جراء قصف الاحتلال الأخير وسط مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إلى أن معظم المصابين هم من الأطفال والنساء، مبيناً أن الأعداد مرشحة للزيادة جراء حجم الدمار.

من جهته، قال د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن "طواقم الاسعاف والدفاع المدني ما زالت تقوم بأعمال البحث تحت الركام في القصف الذي اطال ابنية سكنية في حي الرمال، حتى اللحظة".

وأَضاف أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي تقدم الرعاية الصحية لهم وحالتهم مستقرة.

وذكر "القدرة" في تصريحات نشرتها الوزارة عبر مجموعتها على "واتساب"، أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى الآن.

وأوضح مراسلنا، ان الطائرات الحربية استهدفت بدون سابق انذار بناية ومحال تجارية وشوارع غرب مدينة غزة، لافتًا ان الطواقم الطبية والدفاع المدني تحاول انتشال وانقاذ عددا من المواطنين المفقودين تحت الانقاض.

وفي سياق متصل، ذكر الاعلام العبري، أن أكثر من 100 غارة شنها سلاح الجو "الإسرائيلي" خلال الساعة الماضية في أنحاء قطاع غزة.









