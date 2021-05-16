شهيدان و25 إصابة جراء الغارات "الاسرائيلية" الأخيرة على غرب غزة

افاد مراسلنا، باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة العشرات جراء الغارات الاسرائيلية العنيفة على غرب مدينة غزة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد اثنين من الأهالي المدنيين وإصابة 25 آخرين جراء قصف الاحتلال الأخير وسط مدينة غزة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إلى أن معظم المصابين هم من الأطفال والنساء، مبيناً أن الأعداد مرشحة للزيادة جراء حجم الدمار.

وأوضح أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني تمكنت من انتشال 5 أطفال أحياء من تحت الركام، حيث أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي تقدم الرعاية الصحية لهم وحالتهم مستقرة.

وذكر "القدرة" في تصريحات نشرتها الوزارة عبر مجموعتها على "واتساب"، أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى الآن.

إلى ذلك، أشار مراسلنا إلى ان الطائرات الحربية استهدفت بدون سابق انذار بناية ومحال تجارية وشوارع غرب مدينة غزة، لافتًا ان الطواقم الطبية والدفاع المدني تحاول انتشال وانقاذ عددا من المواطنين المفقودين تحت الانقاض.

وفي سياق متصل، ذكر الاعلام العبري، أن أكثر من 100 غارة شنها سلاح الجو "الإسرائيلي" خلال الساعة الماضية في أنحاء قطاع غزة.









