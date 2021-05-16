قصف منازل المواطنين دون سابق انذار..

شهيدان وعشرات الاصابات وتدمير منزل بغزة جراء الغارات الاسرائيلية على غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:16 ص
16 مايو 2021
صورة لاحد الاطفال المصابين
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افادت مراسلنا، باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة العشرات جراء الغارات الاسرائيلية العنيفة على غرب مدينة غزة.

وقال مراسلنا، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة غرب مدينة فجر اليوم الأحد، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة العشرات.

وأشار إلى ان الطائرات الحربية استهدفت بدون سابق انذار بناية ومحال تجارية وشوارع غرب مدينة غزة، لافتًا ان الطواقم الطبية والدفاع المدني تحاول انتشال وانقاذ عددا من المواطنين المفقودين تحت الانقاض.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال يستهدف من جديد المدنيين العزل والأطفال والنساء.

 

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#غزة تحت القصف

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