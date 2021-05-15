إصابة 8 شبان بالرصاص بمواجهات جنوب جنين

أصيب، الليلة، ثمانية شبان بالرصاص الحي المتفجرة وبالأعيرة المعدنية والعشرات بحالات الاختناق في قرية طوره بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين، خلال مواجهات متواصلة بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب العديد بحالات اختناق خلال مواجهات بالقرب من معسكر سالم غرب المدينة.

وذكر مدير إسعاف هيئة كهرباء يعبد محمد أبو بكر، أن ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والمتفجر وبالرصاص المعدني في المناطق السفلية واليد، والعشرات بحالات الاختناق في مدخل قرية طورة وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، مشيرا الى أن المواجهات لا تزال مستمرة عند مدخل القرية وأن حصيلة الإصابات حتى هذه اللحظة وصل الى 13 إصابة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بالقرب من حاجز سالم العسكري، أطلق الجنود القنابل الصوتية والغازية والأعيرة الحية والمعدنية ما أدى الى إصابة العديد من الشبان بحالات اختناق ولا تزال المواجهات مستمرة.