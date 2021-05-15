وزراء في الكابينيت يُطالبون بإنهاء العملية: "بنك الأهداف قد استنفد نفسه"*

على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بني غانتس مهتمان بمواصلة عملية "حرس الاسوار" لعدة أيام أخرى ، يعتقد وزراء الكبينيت أنه ينبغي انهاء العملية على أساس أن بنك الاهداف قد استنفد نفسه ، حسبما ذكرت أخبار 13 اليوم (السبت). يجب على "إسرائيل" أن توقف العملية ، حيث من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا لبحث التصعيد بين حماس و"إسرائيل".

في الوقت نفسه ، بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم محادثة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعرب عن قلقه من إلحاق الأذى بالمدنيين في قطاع غزة. كما انتقد بايدن بشدة الهجوم على برج يضم مكاتب وكالة الاسيوشيتدبرس الامريكية وشبكة الجزيرة الإعلامية ، حيث غردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بشكل استثنائي قائلة "لقد أوضحنا للإسرائيليين أن امام الصحفيين هي قيمة عليا لدينا". بالإضافة إلى ذلك ، انضمت دول حول العالم إلى رئيس الولايات المتحدة وأدانوا الهجوم على برج المكاتب: "عدم التناسب في الرد الإسرائيلي".

علاوة على ذلك ، إلى جانب جولة المشاورات التي أجراها الرئيس بايدن في اليوم الأخير بشأن وقف جولة القتال الحالية بين "إسرائيل" وحماس ، ضغط عليه أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي لوقف الدعم الذي يقدمه "لإسرائيل" ، وأنه يجب أن يتخذ موقفا. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن أحبطت في الأيام الأخيرة اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول موضوع التصعيد ، لكنها تنوي الانعقاد غدا ، وبالتالي فإن نافذة الفرصة "للجيش الإسرائيلي" للعمل في غزة تنفد.

في الوقت نفسه ، تحدث وزير الدفاع الأمريكي ، الجنرال لويد أوستن ، الليلة مع وزير الجيش بيني غانتس وألمح له أن الولايات المتحدة تتوقع أن يبدأ "الجيش الإسرائيلي" بانهاء العملية الجارية حالياً في المستقبل القريب .

وتحدث رئيس الأركان أفيف كوخافي اليوم مع رؤساء السلطات في الجنوب وأخبرهم أنه يجب عليهم الاستعداد لمزيد من أيام المعركة ، وأن القتال سيستمر مع بدء عيد سفوعوت غدًا. وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي" يعد خطط هجوم آخر لليوم التالي.