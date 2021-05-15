بالفيديو والصور تنديدًا بالعدوان "الإسرائيلي".. مسيرات تضامنية في بلجيكا مع أهالي غزة ونصرة للقدس

خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم السبت، وشاركت فيها مئات المتضامنين من الجاليات الفلسطينية المقيميين في أوروبا والمواطنيين الأوروبيين، وذلك تضامنًا مع أهالي قطاع غزة واحتجاجًا على تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على القطاع لليوم السادس على التوالي، وأيضًا دعمًا وإسنادًا ونصرةً لأهالي مدينة القدس وضواحيها.

ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية على جرائم الاحتلال أمام سفارة الاحتلال في بلجيكا، إعلام فلسطين ولافتات تطالب بضرورة "وقف انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين وما يحصل في غزة من عدوان عسكري مستمر، أسفر عن استشهاد مدنيين وجرحى بالمئات وتدمير منازل وأبراج سكنية".

الناشط السياسي الفلسطيني في بلجيكا، أحمد فراسيني، أكد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مئات المتضامنين شاركوا في المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته في العاصمة بروكسل، كرد فعل على ما يحدث في فلسطين من أحداث ميدانية ساخنة، تخللها استخدام قوات الاحتلال القوة النارية ضد المدنيين.

وأفاد فراسيني، بأن الحضور من جاليات أوروبية عدة كان قويًا وفعالاً من أجل إيصال رسالتهم للمسؤولين الأوروبيين، وتأمل أن تكون الرسالة قد وصلت لهم بـ"الضغط على حكومة الاحتلال بوقف عدوانها ضد المدنيين العزل"، مشدّدًا على أن "المسيرة التي انطلقت اليوم كانت تحديًا كبيرًا بعدما منعت السلطات الفرنسية قبل أيام تنظيم وقفة مماثلة في باريس".

وأشار الناشط السياسي، إلى أن العديد من المنظمات والأحزاب السياسية البلجيكية شاركت في تنظيم ودعم الوقفات والفعاليات التضامنية والاسنادية مع الفلسطينيين والمنددة لجرائم الاحتلال.

وأشاد في دور هذه الفعاليات السلمية لاسيما في بلجيكا التي تعد من الدول المقدمة في دعمها للقضية الفلسطينية وأهلها، ويتضح ذلك في التصويت على القرارات المؤيدة والدعمة لصالح القضية في المؤسسات الأممية.

مظاهرات في استراليا لدعم فلسطين



pic.twitter.com/ob2ieFp1h3 — 𖤍 مُحمَّد 🇵🇸 (@Nedverdllv) May 15, 2021

ولفت إلى أن بروكسل تنظم ومنذ سنوات العديد من الفعاليات التضامنية، ويشارك بها متضامنون أوروبيون وتشمل عملية التضامن تنظيم ندوات واجتماعات دورية بحضور شخصيات رسمية فلسطينية إلى جانب الدعوات للمشاركة في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.

وحال استمر العدوان "الإسرائيلي" على المدنيين الفلسطينيين، قال فراسيني: "ستكون هناك فعاليات تضامنية أخرى، ومبادرات وأفكار جديدة للتعبير عن الرفض المطلق لأي عدوان (إسرائيلي) ضد الفلسطينيين".

وبالتزامن مع المسيرة التضامنية في بلجيكا، نظم متضامنون فلسطينيون مقيمون في أوروبا وأوروبيون عبر مسيرات في مدينتي برلين الألمانية وأورهوس الدنماركية وفي العاصمة الاسبانية مدريد وتورينو بإيطاليا إلى جانب مسيرات دعم وإسناد في استراليا، وعبروا من خلالها عن تضامنهم الشديد مع الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشهد مدينة القدس وضواحيها وحي الشيخ جراح، مواجهات عنيفة منذ بداية رمضان تجري بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ومستوطنيه، وسط قمع القوات "الإسرائيلي" بالسلاح الناري، وتبعها مواجهات في المدن الفلسطينية في مناطق (48) ضد اقتحامات المستوطنين المسلحين.

بالمقابل، يشن جيش الاحتلال عبر طيرانه ومدفعيته وزوارقه الحربية تصعيدًا عسكريًا، عصر الاثنين الماضي، على مناطق متفرقة عدة على قطاع غزة، اسفرت عن ارتقاء شهداء ومئات الجرحى.

ودمر خلالها عدة منازل فوق ساكينها بدون تحذير مسبق، وتدمير أبراج سكنية وآخرى تضم مكاتب صحفية وإعلامية ومحاماة وأطباء إلى جانب قصف منشآت وبنوك، في محاولة من حكومة الاحتلال الضغط على المقاومة والتأتير عليها في ردها على الجرائم بقصفها للمدن المحتلة بالعمق الصهيوني، فيما تواصل الأذرع العسكرية الفلسطينية قصفها البلدات المحتلة بالصواريخ بمختلفة الأحجام.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأنه عند الساعة 9:12 مساءً، اجمالي عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، 145 شهيد , منهم 41 طفل 23 سيدة و 1100 جريح منهم 313 طفل و206 سيدة , إضافة الى 38 اصابة شديدة الخطورة , 248 حالة متوسطة .

من العاصمة البلجيكية بروكسل، تظاهرة حاشدة تقدر بالألآف تضامنا مع القضية الفلسطينية #فلسطين_تنتصر #GazaUnderAtta pic.twitter.com/RNfeFhCjfV — الأردنية نت (@alurdunyya) May 15, 2021





