أبو حمزة: أدخلنا صاروخ «القاسم المطور» للخدمة ولا زال في جعبتنا المزيد من المفاجآت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:49 م
15 مايو 2021
ارشيفية
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أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن  سرايا القدس لازال في جعبتها المزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو، قائلاً لنتنياهو وقيادة جيشه:" بانتظار تقدم قواتكم البرية داخل قطاع غزة لنريكم بعضاً من بأسنا".

وكشف أبو حمزة في تغريدات له عبر قناته على التلغرام أن سرايا القدس أدخلت صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها ما سيفصح عنه الآن وهو (صاروخ القاسم المطور)، وذلك ضمن الحملة الصاروخية التي نفذت بـ 150 صاروخ عند الساعة 6:00مساء اليوم.

وأضاف الناطق باسم السرايا: شعاعنا الصاروخي وصل في هذه الحملة إلى الخضيرة وتل أبيب وجان يفنا ورمات جات وأسدود وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة.

#سرايا القدس #غزة تحت القصف

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