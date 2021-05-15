"أسرى الجهاد" تدين تدمير الاحتلال مقر صوت الأسرى في غزة

استنكرت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمقر إذاعة صوت الأسرى الكائن في برج الجلاء غرب مدينة غزة.

وأكدت الهيئة في تصريح صحفي وصل "فلسطين اليوم الاخبارية" أن صوت الأسرى سيبقى يعلو مهما فعل الاحتلال الإسرائيلي لأن صوت الأسرى صوت الأحرار صوت الصامدين والصابرين.

نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ناصر المؤمنين والصلاة والسلام على رسوله الأمين

في خضم هذه المعركة التي يخوضها شعبنا العظيم في كل أماكن تواجده في ملحمة أسطورية لمواجهة هذا المحتل المجرم يسعى الإحتلال لإلحاق الأذى والدمار بالإنسان والشجر والحجر، اليوم وفي هجمته الإرهابية على قطاع غزة العزة فقدنا صوتا لطالما كان لنا جسرًا مع الحرية وكان يصدح دائمًا نصرة للأسرى ودعمًا لقضيتهم.

إذاعة صوت الأسرى طالتها اليوم يد الغدر لإسكات هذا الصوت الحر، ولكننا على يقين أن الحق أقوى وأبقى وهم إلى زوال وأن هذا الشعب سينتصر وأننا على موعد مع النصر والتحرير بإذن الله.

إخوانكم

الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الصهيونية