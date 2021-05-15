جرائم مروعة.. "إسرائيل" تقتل 53 فلسطينيًا في استهداف 19 عائلة في غزة

جرائم مروعة تستبيح تدمير المنازل على رؤوس قاطنيها: إسرائيل تقتل 53 فلسطينيًا في استهداف 19 عائلة في غزة

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بشدة، إقدام القوات الإسرائيلية على استهداف أسر بأكملها وإيقاعها بين قتلى وجرحى من خلال تدمير منازل على رؤوس قاطنيها، في عمليات عسكرية تتسم باللاإنسانية، وتخرق مبدأ التمييز والتناسب.

ووثق المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، 19 حالة قصف مباشرة استهدفت عائلات ممتدة، منها 13 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتين استهدفت خلالها تجمعات، إلى جانب حالتين استهدفت فيها سيارة، وحالتي قصف أرض ومزرعة.

وأسفرت هذه الغارات، حتى إعداد ساعة نشر هذا البيان عن مقتل 53 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا، و14 امرأة. وبين الضحايا، رجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشقاء. فيما قُتلت 3 أمهات مع أربع أو ثلاث من أطفالهن، مع العلم أن هذه الحصيلة ما تزال مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود مفقودين من بعض هذه العائلات تحت الأنقاض، حيث تواجه طواقم الإنقاذ صعوبات في البحث عنهم.