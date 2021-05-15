نادي الأسير يدين استهداف المؤسسات الإعلامية في غزة ومنها إذاعة صوت الأسرى

أدان نادي الأسير عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحقّ أبناء شعبنا في غزة، وآخرها استهداف وقصف برج الجلاء الذي يحتضن العديد من المؤسسات الإعلامية والصحفية العالمية والمحلية، ومنها إذاعة صوت الأسرى.

وقال نادي الأسير إن إذاعة صوت الأسرى شكّلت على مدار سنوات منبرًا هامًا وحرًا حمل قضية الأسرى، فكان صوتهم وصوت عائلاتهم، والنافذة التي أوصلت صوت أسرانا وقضاياهم إلى العالم الخارجي، في الوقت الذي يحاول الاحتلال عزلهم، وتغييب صوتهم.

وتابع نادي الأسير، أن إذاعة صوت الأسرى، لم تكن مجرد إذاعة، لقد كانت بيتًا لكل العاملين في قضية الأسرى.

وعبر نادي الأسير عن كامل إسناده لكافة العاملين في إذاعة صوت الأسرى، مؤكًدًا أن الاحتلال بهذه الجريمة لم يكتف باستهداف الإنسان والحجر، وإنما يحاول استهداف الرواية الفلسطينية.