عشرات الاصابات بالرصاص والغاز المسيل للدموع في مواجهات بنابلس وقلقيلية

اصيب مواطنين اثنين، اليوم السبت، بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وافاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس احمد جبريل لـ"وفا"، بأن طواقم الهلال نقلت إصابتين بالرصاص الحي بمنطقة القدم إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وجرى علاج 30 آخرين ميدانيا، إثر إصابتهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على الحاجز.

إلى ذلك، أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مساء اليوم السبت، بالقرب من المعبر الشمالي بمدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، اسفرت عن إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، و 5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جرى نقلهم الى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج بقلقيلية، ووصفت اصابتهم بالمتوسطة، كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع جرى علاجهم ميدانيا.