بادين يُهاتف نتنياهو: انتقادات كبيرة لـ"إسرائيل" بعد قصف برج الجلاء

لاقى استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" لبرج الجلاء وسط قطاع غزة، غضباً واسعاً، وانتقاداً دولياً لـ"إسرائيل".

وقد اضطرت "إسرائيل" بعد الانتقادات المختلفة لها حول قصف برج الجلاء، أن ينشر بيانًا جديدًا حول القصف.

وزعم الاحتلال، أن البرج يحتوي على عدة شقق لحماس والجهاد منها شقق لاستخبارات حماس ومكاتب خاصة بالوحدة السبيرانية لحماس والتي سعت في أكثر من مرة الإضرار بقوات الاحتلال "الإسرائيلية" على الحدود.

من جهتها، كشفت قناة كان: أن نتنياهو تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد قصف المبنى الذي تعمل فيه وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية وهو برج الجلاء، فيما توقعت مصادر أن الضغط الأميركي يتصاعد لوقف إطلاق النار.