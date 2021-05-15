بالفيديو والصور شاهد: 10 دقائق فقط.. لحظات صعبة ماقبل إخلاء برج الجلاء

10 دقائق فقط.. هو الوقت الذي حددته "إسرائيل" لصاحب برج الجلاء وسط مدينة غزة، ليخليه من المتواجدين فيه، والذين لم يكونوا سوى مؤسسات صحفية وإعلامية وشققاً سكنية.

لحظات صعبة، عاشها الإعلاميون والصحفيون والسكان، وهم يحاولون إخلاء أهم المعدات التي يعملون فيها قبل قصفها وتدميرها من قبل طائرات الاحتلال.

"انهار البرج، انهار البرج"، هي الكلمات التي أطلقها الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة التي قصف مقرها في برج الجلاء المستهدف، فكانت كلماته الحزينة رسالته وزملائه للعالم.

فيما كتبت الصحفية لينا الطويل الصحفية في إذاعة الأسرى التي قصفت كذلك في برج الجلاء:" انهار البرج.. لم تكن مجرد عبارة، كان ألماً ووجعاً اخترق جدار القلب فأصابه في مقتل، دقائق مرت كعمر طويل استحضرت من خلالها كل لحظة عشناها هناك حيث البيت الذي جمعنا، فهنا عشنا آلام الأسرى، شعرنا بكل لحظة ألم عاشوها، بكينا لبكاء أمهاتهم، لامسنا وجع أبنائهم، هنا نقلنا صوت معاركهم وانتصارهم.

وقد لاقى استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" لبرج الجلاء وسط قطاع غزة، غضباً واسعاً، وانتقاداً دولياً لـ"إسرائيل".

من جهتها، كشفت قناة كان: أن نتنياهو تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد قصف المبنى الذي تعمل فيه وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية وهو برج الجلاء، فيما توقعت مصادر أن الضغط الأميركي يتصاعد لوقف إطلاق النار.













