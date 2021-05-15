هنية يتلقى اتصالًا من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالًا هاتفيًا من العميد إسماعيل قاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، حيث أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها في القدس وغزة، وتدعم هذا الصمود والبسالة الفلسطينية.

وأشاد قاني بالمقاومة الفلسطينية وأدائها المتطور وقدرتها على حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه، معربًا عن إدانة واستنكار ممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الشيخ جراح وقطاع غزة المنافية للأعراف والقوانين الدولية كافة.

من جانبه استعرض رئيس الحركة جرائم الاحتلال في مدينة القدس والشيخ جراح، مبينًا خلال الاتصال مجريات الأوضاع في قطاع غزة وجرائم الاحتلال بحق النساء والأطفال وتدمير المنازل والمراكز الحكومية، مشيرا إلى قيام المقاومة بواجبها في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وأكد أن معركة القدس هي معركة الأمة كلها وقضية الأمة كلها.

وأشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية من القضية والشعب الفلسطيني وإسنادها له.